ЧМТ, сотрясение, перелом: пенсионерку избили в храме в центре Москвы

Пенсионерку избили в московском храме. 67-летней женщине диагностировали сотрясение мозга, перелом плечевой кости и другие травмы. Напавший задержан, им оказался 37-летний мужчина. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Статья предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.

Нападение совершено в Храме князя Владимира в Старосадском переулке 16 мая, уточняет ТАСС.