Сбербанк продает свой лучший актив из-за санкций

Сбербанк из-за санкций вынужден остановить международную стратегию из-за санкций, поскольку потерял возможность поднимать дивиденды, рассказал глава банка Герман Греф в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1".

"Мы зарабатывали более миллиарда долларов чистой прибыли за рубежом, и после введения санкций даже в тех странах, где зарабатываем большую прибыль, мы потеряли возможность поднимать дивиденды", — сказал Греф.

В качестве примера он привел Турцию. "Наш турецкий банк зарабатывал как минимум 500 миллионов долларов в год. Находясь под санкциями, мы не можем забирать дивиденды из нашего турецкого банка", — отметил Греф.

За прошлый год турецкий банк заработал более 500 миллионов чистой прибыли, российское ПАО Сбербанк выплатило своим акционерам, включая Центробанк, 43,5 процента от этой суммы. "Само же не получило ни копейки", — пояснил глава Сбербанка.

"Это лишило нас вообще какой-то мотивации, стимулов заниматься международной деятельностью. Поэтому мы сейчас подписали соглашение о продаже нашего лучшего актива, турецкого банка", — сообщил Греф. Он добавил, что этого никогда бы не произошло, если бы не сложившаяся геополитическая ситуация.