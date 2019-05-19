Новости Экономика

Все видео этой рубрики
19 мая 201914:17

Украинской экономике нужны 35 лет и дружба с Россией, чтобы вернуться к уровню 2013 года

Зураб Джавахадзе/ТАСС

Украина за пять лет потеряла от сокращения торговли с Россией порядка 75-80 миллиардов долларов, подсчитал депутат Верховной рады Вадим Новинский. Для того чтобы вернуть украинскую экономику на уровень 2013 года, понадобится, по его мнению, минимум 35 лети восстановление отношений с РФ.

Приоритетной целью избранного президента страны Владимира Зеленского, инаугурация которого пройдет 20 мая, парламентарий назвал окончание конфликта в Донбассе, что позволит объединить общество и обеспечить рост ВВП.

Однако при этом, продолжил Новинский, Украине придется идти на компромиссы с Россией, потому что благодаря этому страна сможет развиваться.

"Это наш сосед, и от этого никуда не деться. На протяжении веков он будет нашим соседом. Жить с соседом нужно в нормальных отношениях", — подчеркнул депутат, слова которого приводит РИА Новости.

Между тем пресс-служба украинского Госстата сообщила на этой неделе, что экономика страны в первом квартале 2019 года выросла на 2,2 процента по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Сейчас

14:32

Восстановлен советский морской робот МТК-200

13:37

Первая бригада "Торнадо-С" поступила в российскую армию

11:16

Скончался мужчина из старейшей в мире супружеской пары

04:37

Авиакатастрофа в Гондурасе: 5 погибших

03:44

Турция планирует производить системы ПВО С-500

23:43

У SSJ-100 при взлете отказала гидросистема

23:24

Потерявшийся в Новой Москве ребенок найден живым и здоровым

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Евровидение-2019

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Песков о встрече Путина и Трампа: намерения есть, но предложений нет

Песков о встрече Путина и Трампа: намерения есть, но предложений нет

1 час назад
В Австрии произошло "политическое землетрясение"

В Австрии произошло "политическое землетрясение"

31 минута назад
Стали известны планы Зеленских

Стали известны планы Зеленских

1 час назад
Дипломатам было стыдно за Порошенко

Дипломатам было стыдно за Порошенко

1 час назад
Дункан Лоуренс – победитель конкурса "Евровидение-2019"

Дункан Лоуренс – победитель конкурса "Евровидение-2019"

12 часов назад
Путин и Помпео на переговорах не вспомнили об Украине

Путин и Помпео на переговорах не вспомнили об Украине

1 час назад
Первая бригада "Торнадо-С" поступила в российскую армию

Первая бригада "Торнадо-С" поступила в российскую армию

44 минуты назад
Марин Ле Пен и Нил Ушаков выступили за нормализацию отношений с РФ

Марин Ле Пен и Нил Ушаков выступили за нормализацию отношений с РФ

18 минут назад
Идлиб: военные прекратили огонь, боевики продолжили обстрелы

Идлиб: военные прекратили огонь, боевики продолжили обстрелы

48 минут назад
Российские "художницы" выиграли чемпионат Европы в упражнении с пятью обручами

Российские "художницы" выиграли чемпионат Европы в упражнении с пятью обручами

1 час назад
Сбербанк планирует сократить процесс получения ипотеки до одного дня

Сбербанк планирует сократить процесс получения ипотеки до одного дня

2 часа назад
Миллер: строительство "Северного потока-2" перешло экватор

Миллер: строительство "Северного потока-2" перешло экватор

1 час назад
Секретный иск: SpaceX подает в суд на правительство США

Секретный иск: SpaceX подает в суд на правительство США

1 час назад
Помогите Настеньке со сложным пороком сердца

Помогите Настеньке со сложным пороком сердца

17.05.2019 12:34
Нужна помощь: Эрику Бегларян спасет срочная операция

Нужна помощь: Эрику Бегларян спасет срочная операция

14.05.2019 18:28
Омские полицейские спасли семью из горящего дома

Омские полицейские спасли семью из горящего дома

8 минут назад
Украинской экономике нужны 35 лет и дружба с Россией, чтобы вернуться к уровню 2013 года

Украинской экономике нужны 35 лет и дружба с Россией, чтобы вернуться к уровню 2013 года

12 минут назад
ЧМТ, сотрясение, перелом: пенсионерку избили в храме в центре Москвы

ЧМТ, сотрясение, перелом: пенсионерку избили в храме в центре Москвы

14 минут назад
Отмена национализации "Приватбанка": НБ не подтвердил нехватку капитала

Отмена национализации "Приватбанка": НБ не подтвердил нехватку капитала

47 минут назад
Илья Воробьев: у сборной России что-то склеивается, но ее пытаются разорвать

Илья Воробьев: у сборной России что-то склеивается, но ее пытаются разорвать

1 час назад
Ничего невозможного: Путин пообещал молодым ученым решить проблемы с грантами и картами

Ничего невозможного: Путин пообещал молодым ученым решить проблемы с грантами и картами

1 час назад
Олимпийский призер Архипова с рекордом победила в Московском полумарафоне

Олимпийский призер Архипова с рекордом победила в Московском полумарафоне

1 час назад
Пережившие динозавров: опровергнуты несколько гипотез о происхождении и развитии постельных клопов

Пережившие динозавров: опровергнуты несколько гипотез о происхождении и развитии постельных клопов

1 час назад
Мэй сделает депутатам "смелое предложение"

Мэй сделает депутатам "смелое предложение"

2 часа назад
Алина Загитова будет оштрафована за вождение автомобиля

Алина Загитова будет оштрафована за вождение автомобиля

2 часа назад
Греф: не хочу жить в стране, которой командуют олигархи

Греф: не хочу жить в стране, которой командуют олигархи

2 часа назад
В России назвали самые продаваемые машины с "механикой"

В России назвали самые продаваемые машины с "механикой"

2 часа назад
Скончался мужчина из старейшей в мире супружеской пары

Скончался мужчина из старейшей в мире супружеской пары

2 часа назад
Глава Сбербанка рассказал, почему не стоит хранить деньги под подушкой

Глава Сбербанка рассказал, почему не стоит хранить деньги под подушкой

2 часа назад
Греф признался, что не любит давать советы

Греф признался, что не любит давать советы

2 часа назад
Три контура защиты Сбербанка: никому не удалось пробить даже первый

Три контура защиты Сбербанка: никому не удалось пробить даже первый

2 часа назад
Мария Бутина поблагодарила россиян за поддержку

Мария Бутина поблагодарила россиян за поддержку

3 часа назад
Пассажиры вернувшегося в Ульяновск SSJ-100 улетели на Airbus

Пассажиры вернувшегося в Ульяновск SSJ-100 улетели на Airbus

3 часа назад
Остров любви: что купить на Сейшелах по цене двушки в Москве

Остров любви: что купить на Сейшелах по цене двушки в Москве

3 часа назад
Иран не хочет конфликта с США, но воевать не боится

Иран не хочет конфликта с США, но воевать не боится

3 часа назад
Темпы роста заражения ВИЧ снизились впервые за 14 лет

Темпы роста заражения ВИЧ снизились впервые за 14 лет

4 часа назад
Приложение AirSynth превращает iPhone с Face ID в терменвокс

Приложение AirSynth превращает iPhone с Face ID в терменвокс

5 часов назад
Турция планирует производить системы ПВО С-500

Турция планирует производить системы ПВО С-500

10 часов назад
Нина Шацкая споет в Доме музыки о весне и любви

Нина Шацкая споет в Доме музыки о весне и любви

17.05.2019 21:38
Rolls-Royce предложил сундук для шампанского. Недорого, по цене "тройки" BMW

Rolls-Royce предложил сундук для шампанского. Недорого, по цене "тройки" BMW

17.05.2019 19:23
Вышел первый трейлер многосерийной драмы "Зулейха открывает глаза"

Вышел первый трейлер многосерийной драмы "Зулейха открывает глаза"

17.05.2019 14:02
Оркестр Когана исполнит произведения Брукнера и Малера

Оркестр Когана исполнит произведения Брукнера и Малера

17.05.2019 10:57
Подвиг безымянного солдата: смотрите трейлер фильма "Красный призрак"

Подвиг безымянного солдата: смотрите трейлер фильма "Красный призрак"

16.05.2019 13:05
Пианисты-виртуозы Чано Домингес и Стефано Боллани выступят в Доме музыки

Пианисты-виртуозы Чано Домингес и Стефано Боллани выступят в Доме музыки

16.05.2019 12:51