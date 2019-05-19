Украинской экономике нужны 35 лет и дружба с Россией, чтобы вернуться к уровню 2013 года

Украина за пять лет потеряла от сокращения торговли с Россией порядка 75-80 миллиардов долларов, подсчитал депутат Верховной рады Вадим Новинский. Для того чтобы вернуть украинскую экономику на уровень 2013 года, понадобится, по его мнению, минимум 35 лети восстановление отношений с РФ.

Приоритетной целью избранного президента страны Владимира Зеленского, инаугурация которого пройдет 20 мая, парламентарий назвал окончание конфликта в Донбассе, что позволит объединить общество и обеспечить рост ВВП.

Однако при этом, продолжил Новинский, Украине придется идти на компромиссы с Россией, потому что благодаря этому страна сможет развиваться.

"Это наш сосед, и от этого никуда не деться. На протяжении веков он будет нашим соседом. Жить с соседом нужно в нормальных отношениях", — подчеркнул депутат, слова которого приводит РИА Новости.

Между тем пресс-служба украинского Госстата сообщила на этой неделе, что экономика страны в первом квартале 2019 года выросла на 2,2 процента по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.