Омские полицейские спасли семью из горящего дома

Полицейские из уголовного розыска спасли людей во время пожара на улице Семашко в Омске, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как рассказали в ведомстве, лейтенанты полиции Григорий Петраков и Сергей Климов, проводившие оперативные мероприятия, увидели горящий дом в частном секторе. Стражи порядка вызвали пожарных и поспешили на помощь.

Офицеры проникли в задымленное помещение и разбудили жильцов загоревшегося здания – семьи из четырех человек, после чего, совместно с очевидцем инцидента, помогли эвакуироваться пожилой 77-летней женщине и ее пятилетнему правнуку.

Благодаря действиям сотрудников полиции и неравнодушного местного жителя, никто не пострадал.