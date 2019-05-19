Британского депутата с сорокалетним стажем обвинили в шпионаже

Влиятельного члена британской Лейбористской партии Джеффри Робинсона обвинили в шпионаже в пользу Чехословакии и СССР во времена холодной войны, утверждает газета The Mail on Sunday.

Расследование газеты строится на рассекреченных в Чехии архивах спецслужб. В частности сообщается, что в конце 1960-х годов Робинсон передавал секретную информацию СГБ Чехословакии и КГБ СССР. Документы с брифингов НАТО, сведения о британском контингенте в ФРГ, детали британской ракетной программы "Поларис", вступление Британии в ЕЭС — в досье Робинсона порядка 390 страниц.

По данным издания, Робинсон под кличкой Карко более 50 раз встречался с куратором из чехословацкой разведки. За свои услуги шпиона Робинсон получил подарков на общую сумму 12 тысяч фунтов стерлингов, в том числе обеды в дорогих ресторанах, ящики дорого вина и галлоны виски, хотя от прямого денежного вознаграждения отказался. Причем утверждается, что за выгодного агента СГБ и КГБ даже некоторое время посоперничали, но затем "КГБ уступили Робинсона чехам".

Через своих адвокатов Робинсон утверждает, что все опубликованное — ложь просто потому, что он никогда не имел доступа к таким данным.

Успешный предприниматель и один из самых богатых британских парламентариев, Робинсон считается влиятельной фигурой в Лейбористкой партии. Скандал вокруг Робинсона и другие случаи предполагаемых связей лейбористов с разведслужбами стран Восточного блока во время холодной войны, которые стали все чаще публиковаться в прессе, разворачивается в преддверии выборов в Европейский парламент, которые пройдут в Великобритании 23 мая.