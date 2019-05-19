Билет на чемпионат Европы-2020 в Санкт-Петербурге можно приобрести за 50 евро

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщил ценовую политику на предстоящий чемпионат Европы 2020 года, который пройдет в 12 городах континента. Футбольные болельщики могут попасть на некоторые матчи турнира за 30 евро.

Цены на футбол будут исходить из того, в каком городе будет проходить тот или иной матч. Как сообщает ТАСС со ссылкой на официальный сайт организации, в УЕФА разделили ценовую категорию на два кластера.

Так, в кластере "А" находятся Амстердам, Бильбао, Дублин, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Санкт-Петербург и минимальная цена билетов для этого кластера будет составлять 50 евро. В то же время на матчи, которые будут проходить в городах кластера "В" – Баку, Будапеште и Бухаресте, можно будет попасть за 30 евро.

Отмечается, что для болельщиков предусмотрено рекордное количество билетов – порядка трех миллионов. Примечательно, что можно будет купить как индивидуальный билет на один матч, так и пакетное предложение под названием Follow my team – опция позволяет разом купить билеты на все матчи любимой команды.

Продажи стартуют 12 июня и продлятся до 12 июля 2019 года. В общем доступе будет полтора миллиона билетов. Позже – с декабря 2019 по апрель 2020 года начнется второй этап продаж, в котором будет доступен еще один миллион билетов.