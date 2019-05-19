Саудовский король позвал арабских лидеров на экстренный саммит

Нарастающая угрозы военного конфликта США и Ирана вынудила короля Саудовской Аравии Сальман созвать лидеров арабского мира на экстренный саммит в Мекке. Ожидается, что 30 июня в Саудовскую Аравию приедут главы стран-членов Лиги арабских государств, Совета сотрудничества государств Персидского залива и Организации исламского сотрудничества.

Обеспокоенность Эр-Рияда вызвали атаки на саудовские танкеры и станции по перекачке нефти, пишет РИА Новости. В нападениях подозревают хуситов, которые поддерживают Иран.

По словам министра иностранных дел королевства Адиля аль-Джубейры, Саудовская Аравия не стремится к конфронтации с Ираном, но ответит на войну "со всей силой и решительностью".

Объединенные Арабские Эмираты уже приветствовали инициативу Саудовской Аравии о саммите. По словам МИД ОАЭ, Саудовская Аравия всегда стремилась к миру, что показывает этот призыв.