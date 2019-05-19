Скандальное видео со Штрахе и блондинкой: явно работали спецслужбы
Грандиозный скандал в Австрии. Вице-канцлер подал в отставку после публикации видео его доверительной встречи на курортном острове Ибица с блондинкой, гражданкой Латвии. На видео ухажер сильно пьян, а стол заставлен початыми бутылками с крепким алкоголем. Понятно, что блондинку пресса тут же представила русской. Сам Штрахе называет это заказом на политическое убийство. В любом случае случившееся — плохой подарок правым европейским партиям, которые в тот же день собрались в Милане, чтобы оценить ход агитационной кампании по выборам в Европарламент.
Прогноз для ультраправых — как и обещали — хуже некуда. Проливной дождь с утра до вечера. А в Милане — гости со всей Европы. Десять делегаций приехали на торжественное закрытие избирательной компании, потому что синоптики говорят одно, а политологи другое: с прогнозами на кресла в Европарламенте у националистов и евроскептиков — полный порядок.
Лидер "Лиги Севера" и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини выходит к избирателю под Паваротти "Винчеро". Его рейтинг, активность, тон с которым он общался с Брюсселем последний год, говорят о том, что цель его не просто выиграть выборы — стать лидером ультраправых, так их называют в Европе. На сцене он с соратниками Марин Ле Пен и Гертом Вилдерсом — плечом к плечу. Так же – вместе — им управлять парламентом, присутствие в котором, по опросам, евроскептики удвоят. Но слово своим гостям Сальвини предоставляет первым, а потом закрывает митинг и кампанию как хозяин мероприятия и как победитель.
"Эта прекрасная встреча, за которую я сердечно благодарю Маттео, положит начало мирной и демократической революции. Люди просыпаются. Да здравствует Италия, да здравствует Франция, да здравствуют народы Европы!" – заявила лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен.
"Мы переживаем исторический момент. И очень важно им воспользоваться — мы должны сделать все для освобождения нашей страны, континента от незаконной оккупации Брюсселем. Спасибо за то, что вы здесь, это и есть ответ на все вопросы", — подчеркнул Маттео Сальвини.
Погода — это не единственное, что испортило ультраправым праздник. В Милане — лидеры 10, а не 11 делегаций: на сцене не хватает лидера австрийских ультраправых вице-канцлера Штрахе — он подал в отставку за два часа до этой манифестации в связи с громким скандалом, который традиционно и вряд ли случайно разразился за неделю до выборов. И даже составляющие у скандала – традиционные: русские деньги и русская девушка. Ингредиенты, которые способные не просто отравить — утопить избирательную кампанию самой популярной партии, карьеру одного из влиятельных политиков Австрии и саму Австрию, ее репутацию, которая опять же совсем по не случайному совпадению сегодня — самый близкий друг России.
На видео, частично опубликованном изданиями Spiegel и Süddeutsche Zeitung, Хайнц-Кристиан Штрахе, наслаждаясь отпуском на Ибице и приятной компанией, обсуждает возможности финансовой помощи для участия в парламентских выборах в обмен на выгодный контракт.
"Если бы перетянуть эту газету на свою сторону заблаговременно, если действительно сделать это заранее, в преддверии выборов, за две или три недели, то был бы шанс продвинуть нас с помощью этой газеты. Это тот эффект, которого другие не понимают", — говорит политик.
Разговор — самый обычный, как бывает во время предвыборных кампаний: короткий, хотя ужин длился 7 часов, качество сьемки – голливудское, явно работали спецслужбы, газета для публикации выбрана немецкая. Два года это видео зачем-то придерживали.
Результат — прокуратура заводит дело, оппозиция требует перевыборы в парламент. Отставка. Удар по ультраправым, которые обещают отобрать кресла у традиционных партий в Европарламенте и наладить отношения с Москвой.
"Против меня использовали незаконные средства и методы. При помощи видео- и аудиопрослушки мне инкриминируют, возможно, уголовное преступление. Но вся эта история вырвана из контекста", — заявил Штрахе.
Министр юстиции Австрии уже потребовала от премьера Себастьяна Курца расторгнуть коалицию с "Партией свободы" и больше туда не вступать. Идет расследование о влиянии иностранных представителей и влиянии на выборы. Параллельно — и это тоже по давно освоенному плану — избирателю начали показывать по телевизору различные расследования.
Франция, например, накануне посмотрела специальный репортаж о том, как Россия поддерживает правые партии перед избранием нового Европарламента. А там действительно будут совсем другие настроения. Опросы, проведенные накануне выборов, показали, что европейцы ощущают глубокий скепсис в отношении основных традиционных партий. Если в цифрах, то Европейская народная партия, куда входят Христианские демократы Меркель, — минус 43 места, Прогрессивный альянс социалистов и демократов — минус 45.
Бывший министр иностранных дел Италии и президент Института евразийских исследований Франко Фраттини считает, что парламент и ЕС давно нужна революция, правительство Юнкера — по его мнению — самое слабое за всю историю существования Евросоюза и самое предсказуемое.
- Ведь используют одни и те же методы – мигранты. Не хотите принимать — тогда санкции. Дефицит бюджета выше нормы — санкции. Как вести себя, если ты постоянно под угрозой санкций?
- Это недопустимо. Такое обучающее поведение. Все происходит, как в щколе. Будто мы – школьники. Италия — большая страна, третья экономика в Европе. Идея того, что все решается посредством санкций, привела Италию к потере миллиардов. Россия смогла регенерировать свою экономику и только выиграла, а мы продолжаем терять по 3 миллиарда в год только в сельском хозяйстве. Некоторые страны хотели наказать Россию по приказу Вашингтона. Я очень надеюсь, что новый парламент и новая Европейская комиссия отменят санкции, которые приносят только ущерб, — сказал Фраттини.
Вопрос от отмене санкций обещает поднять на первом же заседании и один из непотопляемых итальянских политиков. Сильвио Берлускони, который хорошо знает, как дорого политической карьере может обойтись дружба с Россией, недавно перенес операцию, но сразу после выписки возобновил предвыборную кампанию.
"Я все еще чувствую себя полезным для будущего Италии, Европы и всего западного мира. Я надеюсь, что у меня достаточно здоровья и сил, как и у многих лидеров в Европе, США и России, чтобы понять, что в Италии тяжелейший кризис руководства страны. Причем не только в Италии, но и в Европе, и во всем мире. Надо уметь смотреть вперед и видеть будущее", — считает Берлускони.
В парламенте девятого созыва будут не только другие настроения — очень громкие имена. Правнук Бенито Муссолини и бывший военный ВМФ Гай Муссолини идет на выборы тоже оттуда — справа — в составе правой партии "Братья Италии", которая, судя по прогнозам, в этом раз должна быть представлена в Европарламенте.
- Что в вашей программе самое важное для будущего Италии и Европы?
- Нужно пересмотреть структуру и идею единой Европы, вернуться к духу, истокам ее основания, принципу федерации, где, конечно, Евросоюз должен иметь право голоса по вопросам стратегического характера, — миграция, оборона — но оставлять странам право решать вопросы, касающиеся торговли, экономики, чтобы не было такого, что Брюссель решает, сколько сантиметров должна быть итальянская сардина, чтобы ее вылавливать, а при этом другая страна свободно решает, что может бомбить другое государство, и при этом Брюссель делает вид, что ничего не происходит, — подчеркнул Муссолини.
Предстоящие выборы в парламент Брюссель назвал важнейшими со времен выборов в 1979 году. Избиратель придет к урнам, помня о Brexit, кризисе, инфляции, желая перемен. Судя по тому, что случилось в Австрии, не всем эти будущие перемены и правые настроения нравятся. 26 мая станет понятно, принесли ли превентивные меры результат.
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