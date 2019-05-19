Дина Аверина – чемпионка Европы в упражнении с обручем

В азербайджанском Баку продолжается заключительный день чемпионата Европы по художественной гимнастике. В одиночных упражнениях с обручем победителем стала российская гимнастка Дина Аверина.

20-летняя россиянка получила от судей 23,300 балла, благодаря чему стала недосягаемой для соперниц. Занявшая второе место Екатерина Галкина из Белоруссии набрала 21,150 балла. У замкнувшей тройку медалистов Николь Зеликман из Израиля 20,950 балла.

Отметим, что финальная часть соревнований прошла без сестры Дины – Арины Авериной. Она не смогла квалифицироваться в финальную часть соревнований. В отборочном этапе она смогла занять 14 место.