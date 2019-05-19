Зеленский поведал о борьбе за "узников Кремля"

Избранный президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что "ведет борьбу за возвращение домой узников Кремля". Об этом он написал в своем микроблоге, напомнив о дате 19 мая, когда отмечается День памяти жертв политических репрессий. Он также пообещал, что сделает все для того, чтобы на Украине не было "преследования и насилия по политическим мотивам".

в комментариях пользователи спросили Зеленского, не собирается ли он в честь инаугурации помиловании украинских политических заключенных. Понимая, что твиты политиков обычно ведут наемные работники, подписчики микроблога заметили: "Аватар (после выборов) поменяли, а твитт-райтера забыли". И посоветовали новому президенту не бороться с Москвой, а восстанавливать страну.