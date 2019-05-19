"Все только начинается": Портнов вернулся в Киев

На Украину вернулся бывший замглавы администрации предыдущего президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов. На своей странице в "Фейсбуке" чиновник опубликовал свою фотографию в киевском аэропорту Борисполь. "Все только начинается", — написал он.

Советником президента Януковича Портнов был с апреля 2011 года до января 2014 года, а 24 января 2014 года его назначили на должность первого замглавы его администрации. В конце февраля 2014 года Портнов покинул Украину из-за опасений за свою жизнь.

В марте 2014 года прокуратура Киева завела против Портнова дело, напоминает РИА Новости. По данным украинских правоохранителей, в 2010 году он, используя служебное положение, незаконно возглавил кафедру конституционного права в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко и завладел средствами вуза. В январе 2015 года МВД Украины объявило его в розыск, но в октябре того же года Портнов выиграл дело в суде ЕС и добился снятия санкций. Печерский районный суд обязал следствие прекратить розыск.

В 2014 году в Москве задержали бывшего замначальника милиции общественной безопасности Киева Юрия Спасских, который затем рассказал, что киевский мэр Виталий Кличко приказал ему похитить Андрея Портнова и доставить в украинскую столицу. По словам Спасских, за это Кличко, у которого был конфликт с Портновым, пообещал милиционеру миллион долларов.

Украинские СМИ также сообщали о сотрудничестве Портнова с командой избранного президента Украины Владимира Зеленского. Портнов якобы консультировал штаб Зеленского по вопросу роспуска Верховной рады.