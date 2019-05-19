19 мая 201915:43
"Реал" завершил сезон поражением на "Сантьяго Бернабеу"
Мадридский "Реал" потерпел поражение в матче заключительного, 38 тура, чемпионата Испании. На своем домашнем стадионе "Сантьяго Бернабеу" футболисты "сливочных" проиграли севильскому "Бетису" – 0:2.
Подопечные Зинедина Зидана пропустили оба мяча во втором тайме, когда голами отличались игроки "Бетиса" Лорен Морон и Хесе Родригес. Клуб из Севильи нанес первое поражение "Королевскому клубу" в его родных стенах после возвращения французского специалиста на пост наставника "Реала".
Мадридцы завершили сезон поражением. Чемпионат Испании они с 68 очками завершили на третьем месте. "Бетис" же обосновался по окончании сезона на 10 позиции, набрав 50 баллов.
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