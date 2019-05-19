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19 мая 201915:34

Греф: ипотечные ставки могут опуститься ниже 8 процентов

фото: Global Look Press

Ставки по ипотечным кредитам могут опуститься до уровня 8 процентов в ближайшей перспективе, заявил глава Сбербанка Герман Греф в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1".

Пик инфляции пройден, отметил Греф. "У меня есть ощущение, что вполне может быть снижена ставка Центрального банка, и ставки по кредитам пойдут вниз. В следующем году, ну, если не в следующем году, то в 2021 году, мне кажется, вполне реально увидеть ставки в 8 процентов, а может быть, даже и ниже", — пояснил он.

Если инфляция будет до 4 процентов, ипотечные ставки могут составить 7-8 процентов годовых, сказал глава Греф.

Сбербанк недавно начал выдавать кредиты гражданам старше 60 лет. По словам Грефа, банк при этом не рискует. Для людей старшего поколения предусмотрены специальные механизмы страховки. Кроме того, в среднем люди гасят ипотечный кредит, выданный на 10-15 лет, за 7-8 лет. "Если брать 60-летний возраст, совсем необязательно доживать до 100 лет, чтобы расплатиться с ипотекой", — отметил он.

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