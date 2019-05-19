Нетрезвая авиадебоширка атаковала пассажиров на рейсе из Барселоны в Киев. Видео

Один из пассажиров рейса, следовавшего в минувшую пятницу, 17 мая, из Барселоны в Киев, снял на видео конфликт, произошедший на борту воздушного судна.

Как рассказал автор ролика, женщина выпила бутылку виски, приобретенную перед вылетом в магазине беспошлинной торговли. Употребление алкоголя сопровождалось замечаниями со стороны бортпроводников, которые требовали прекратить распитие, однако их увещевания не имели успеха.

По словам пользователя, разместившего видео в Сети, незадолго до начала снижения, неспокойная пассажирка, находившаяся в нетрезвом состоянии, начала проявлять признаки агрессии — якобы ее не устроило наличие в самолете иностранных граждан.

В итоге все закончилось потасовкой, а после приземления в Киеве дебоширку передали наряду полиции, уже поджидавшему ее у трапа.