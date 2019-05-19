Противостояние с США: Россия создает Китаю окно возможностей для развития
Президент Трамп ввел в США режим чрезвычайного положения из-за угроз национальным информационным технологиям и связи. Вы не ослышались: о чрезвычайном положении официально объявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. А сам Трамп подписал соответствующий президентский указ. Все понимают, против кого он направлен: против Китая.
Из официального уведомления Конгрессу: "Иностранные противники все больше создают и используют уязвимость в информационных технологиях связи и услугах, с помощью которых хранится огромный объем секретной информации. Эти технологии также помогают созданию цифровой экономики, поддерживают критически важную инфраструктуру и жизненно важные экстренные услуги. Противники пытаются совершать злонамеренные действия в киберпространстве, включая экономический и промышленный шпионаж в США".
Так, министр торговли США получает приказ запрещать сделки, которые создают неприемлемый риск для национальной безопасности США, а китайский цифровой гигант компания Huawei и еще 70 ее подразделений вносятся в черный список за деятельность, противоречащую интересам национальной безопасности США. Отныне все контракты с ней могут заключаться лишь по специальной правительственной лицензии.
Почему именно Huawei? Да потому, что именно Huawei сейчас — мировой лидер в технологии нового поколения связи 5G. Huawei перепрыгнула через пропасть. Скорость передачи данных у 5G — до 20 гигабит в секунду. 5G — это не просто связь, а возможность за счет скорости в десятки раз быстрее всех ныне действующих систем дистанционно управлять роботизированным производством, роботизированным транспортом, роботизированной медициной и роботизированными системами управления, будь то на военных или гражданских объектах, от систем ПВО до городского ЖКХ.
Понятно, что производительность труда в обществе c 5G возрастает в разы, не оставляя шансов в глобальной конкуренции тем, кто до 5G не дорос. Не успел дорасти. Образно говоря, тот, кто полноценно овладеет 5G первым, тот и будет владеть миром. Во всяком случае Трамп заявляет следующее: "Гонка за 5G — это гонка, которую Америка должна выиграть".
Поэтому-то США столь конвульсивно стремятся навредить китайской компании Huawei — мировому лидеру в технологии 5G. Америка желает сама заработать на глобальном внедрении 5G — продавать другим странам свою технологию и свое оборудование для развития инфраструктуры 5G — от вышек до конечных устройств и новых телефонов.
Битву США ведут нечистоплотными методами. В декабре прошлого года по американскому запросу в Канаде была задержана дочь основателя Huawei и финансовый директор компании Мэн Ваньчжоу. Сейчас в Канаде идет процесс об ее экстрадиции в США, а задержанная, хоть и отпущена под залог, но окольцована электронным браслетом, принудительно находится в Канаде и лишена свободы передвижения.
Параллельно Америка отговаривает и своих союзников от сотрудничества с продвинутым Китаем. Под разными предлогами. Один из важнейших аргументов — Китай через свое оборудование будет за вами шпионить. Аргумент голословен. Но властям Соединенных Штатов уже удалось не только ввести внутренний запрет на 5G от китайцев, но и отпугнуть от них такие страны, как Австралию, Новую Зеландию и Японию. Под большим давлением, но еще пока не сдалась Канада. И — что самое главное — не сдается Евросоюз, включая и Великобританию.
Переговоры на эту тему выходят тугими, ведь китайские технологии, как ни крути, дешевле и более продвинуты, чему у американцев. Но у Вашингтона — свои аргументы. Так, в марте скандальный посол США в Берлине Гренел грозил Германии, что американская администрация сократит обмен разведданными с Германией в случае допуска китайской компании Huawei на немецкий рынок. Как прикажете реагировать Германии? И что в этом свете значат слова Меркель, что Германия и Европа должны встать на свои ножки?
Так или иначе, а пример с американскими конвульсиями вокруг 5G — лишь частный случай обострения глобальной конкуренции. Сюда же укладываются и американские протесты против российских газопроводов в Европу: США хотят туда продавать свой газ. И американские протесты против покупки российских систем ПВО С-400 Турции — США хотят продавать внутри НАТО лишь свое оружие. Приметой глобальной конкуренции стало и обострение торговой войны США с Пекином — с новым повышением американских пошлин на китайские товары и ответными шагами Китая, не желающего уступать.
Китай при этом тверд, и после провала переговоров с США по заключению торговой сделки вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ обозначил три принципа. Первый: отказ ото всех дополнительных пошлин между США и Китаем. Второе: отказ от искусственного наращивания закупок американской продукции Китаем. Третье: равноправный характер торгового соглашения.
Все три пункта, как видно, неприемлемы для США. А Китай, ощущая свою новую роль, начинает и глубже понимать природу США как партнера. Вот как об этом говорит экс-глава крупнейшего государственного инвестиционного холдинга CITIC GROUP Кун Дань: "До торговой войны наше представление о США было поверхностным, односторонним. Сейчас мы знаем и другую сторону. Они просто хотят отключить все возможности Китая, хотят максимально ограничить нашу способность развиваться. Если они хотят нас уничтожить, то, думаю, у них ничего не получится. Если только во сне".
И вот что добавляет Эрик Ли — шанхайский мыслитель и инвестор-миллиардер, член консультативного совета британского Института стратегических исследований: "Наш плюс в том, что у нас сильная политическая система. Второй плюс — социальная сплоченность. Третий — сам по себе Китай — огромный рынок. Четвертый — Китай ведущая торговая держава в мире, самая крупная в истории человечества. В отличие от нашей американская политическая система пришла в упадок. Американское общество расколото, а "социальный контракт" обанкротился. Политическая и экономическая элиты постепенно утрачивают свои авторитет и репутацию".
Как видим, Китай отвечает на вызов США уверенно и даже, я бы сказал, с чувством превосходства. Так что торговая война между США и Китаем будет идти до победного конца. Но тогда давайте поймем, что значит победа для каждой из сторон? Для США это сдерживание Китая. Для Китая — непоколебимое движение вперед, чтобы Америка ни придумывала.
Предсказать исход несложно. Огромный внутренний рынок новых технологий и монолитное общество делают Китай неуязвимым. Но надо добавить и еще один фактор: именно Россия, поддерживая глобальный ядерный баланс, создает Китаю окно возможностей для развития. В этих условиях Китай сохранит траекторию, а США в своих претензиях на мировое господство проиграют.
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