Сирийские военные ответили на нарушение перемирия террористами

Сирийская армия нанесла удары по базам террористов на юге провинции Идлиб, сообщает агентство SANA. Артобстрел стал ответом на 12 снарядов, выпущенных боевиками из ЗРК по населенному пункту Хамамият. Огнем уничтожены минометные установки террористов и боевики (их число пока устанавливается). Атака в Абу-Духуре, через который проходит гуманитарный коридор в Алеппо, последовала за вооруженными вылазками в нескольких районах зоны деэскалации на севере Сирии. Несмотря на начавшийся священный для мусульман месяц рамадан, вооруженные группировки отказались принять предложенное Турцией в пятницу 72-часовое прекращение огня.

Сирийское командование ранее объявило об операции по очистке от террористов территории на стыке провинции Идлиб с соседними регионами Алеппо, Латакии и Хамы. За три недели боев сирийская армия и ополченцы освободили 19 городов и поселков, расширив зону контроля на 20 километров вглубь провинции Хама.