Отмена национализации "Приватбанка" обжалована кабмином Украины

Правительство Украины обжаловало решение Окружного административного суда Киева о признании незаконной национализации Приватбанка. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию суда, апелляционная жалоба кабинета министров подана 16 мая через Окружной административный суд.

По данным украинских СМИ, жалобу должен рассматривать Шестой апелляционный административный суд, но пока она туда не поступила. По сведениям этой инстанции, апелляционная жалоба пока находится в канцелярии Окружного админсуда.

Ранее суд в Киеве признал национализацию Приватбанка незаконной, а договор купли-продажи банка недействительным. Решение было принято по иску бизнесмена Игоря Коломойского, который был основным владельцем Приватбанка до его национализации в конце 2016 года.

В министерстве финансов Украины, которое стало владельцем 100 процентов акций Приватбанка, заявили по этому поводу, что после национализации кредитной организации государство вложило в нее почти 6 миллиардов долларов, обеспечив его финансовую стабильность и своевременные выплаты клиентам. Ранее сообщалось, что национализация Приватбанка была отменена, так как Нацбанк Украины не смог подтвердить в суде нехватку капитала в банке.