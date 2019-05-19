"Динамо" избежало стыковых матчей благодаря ничьей с "Енисеем"

В Красноярске продолжился 29 тур чемпионата России по футболу. Местный "Енисей" принимал московское "Динамо" и сыграл с гостями в результативную ничью – встреча завершилась со счетом 2:2.

"Бело-голубые" открыли счет усилиями Жоаозиньо, который на 35 минуте матча успешно реализовал пенальти. Однако красноярцы уже через пять минут праздновали ответный гол в ворота динамовцев – и тоже после удара с 11-метровой точки. Его автором стал Александр Кутьин.

После перерыва счет на табло долгое время не менялся пока на 83 минуте игры полузащитник "Динамо" Артур Юсупов не вывел свою команду вперед. Но и после такого развития событий игроки "Енисея" не опустили рук и вновь, как и в первом тайме, им хватило считанных минут на результативный ответ – на 87 минуте все тот же Кутьин сделал счет 2:2.

Благодаря этому "Динамо" набрало 32 очка и обезопасило себя от попадания в зону стыковых матчей. "Енисей" в свою очередь набрал 20 баллов и обошел в таблице махачкалинский "Анжи", что может стать слабым утешением для подопечных Дмитрия Аленичева – обе команды досрочно вылетели из РПЛ и следующий сезон продолжать в Футбольной национальной лиге.