Каир: рядом с туристическим автобусом взорвалась бомба

Как минимум 16 человек пострадали в результате взрыва рядом с туристическим автобусом в Каире. По сообщению телеканала "Аль-Джазира", которое приводит ТАСС, самодельное взрывное устройство сработало в районе Большого египетского музея.

Пострадавшие — в основном иностранные туристы. В момент взрыва автобус находился в движении.

Посольство России в Каире выясняет, были ли в автобусе граждане России и есть ли они среди пострадавших, передает РИА Новости.