Машина сгорела, врезавшись в тумбу у музея-подлодки в Петербурге. Видео

В ночь на воскресенье, 19 мая, на набережной Лейтенанта Шмидта в Василеостровском районе Санкт-Петербурга произошло огненное ДТП. Очевидцы сняли на видео последствия аварии.

Судя по кадрам, автомобиль Lada XRAY врезался в металлическую тумбу около музея — подводной лодки С-189, стоящей у плавучего причала.

После столкновения легковушка вспыхнула, прибывшие пожарные погасили пламя.

По предварительной информации, в результате инцидента никто из его участников серьезно не пострадал.