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19 мая 201916:09

Машина сгорела, врезавшись в тумбу у музея-подлодки в Петербурге. Видео

ВКонтакте/spb_today

В ночь на воскресенье, 19 мая, на набережной Лейтенанта Шмидта в Василеостровском районе Санкт-Петербурга произошло огненное ДТП. Очевидцы сняли на видео последствия аварии.

 

Судя по кадрам, автомобиль Lada XRAY врезался в металлическую тумбу около музея — подводной лодки С-189, стоящей у плавучего причала.

После столкновения легковушка вспыхнула, прибывшие пожарные погасили пламя.

 

По предварительной информации, в результате инцидента никто из его участников серьезно не пострадал.

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