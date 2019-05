Взрыв у автобуса в Каире: все раненые – иностранцы

В результате взрыва, прогремевшего рядом с туристическим автобусом в Египте, пострадали, по предварительным данным, 17 человек, все они иностранцы. О том, есть ли погибшие, ничего не сообщается.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ, взрывное устройство сработало, когда туристический автобус проезжал мимо Большого египетского музея в Каире.

Сейчас на месте работают сотрудники полиции и спасатели.

Российское посольство России в Каире выясняет, были ли в автобусе граждане РФ и есть ли они среди пострадавших.

#UPDATE: First images of the aftermath of an explosion which targeted a tourist bus near #Cairo's Pyramids circulate on social media — security forces say at least 12 injured, but no initial reports of fatalitieshttps://t.co/eDdboLmKbS pic.twitter.com/l8l8l6xy0r