Участник массового ДТП в Чувашии запечатлел момент столкновения на регистратор

В Сети появились кадры с регистратора участника массовой аварии на улице Карла Маркса в Чебоксарах, где в минувшую субботу, 18 мая, столкнулись четыре автомобиля.

Водитель Lada XRAY не справился с управлением и на большой скорости вылетел на полосу встречного движения, где протаранил сразу три легковушки.

Основной удар пришелся в "Ладу Гранту", которая, в свою очередь, столкнулась с двумя попутными транспортными средствами.

Как сообщает пресс-служба региональной полиции, в результате инцидента пострадали три человека: пятилетняя девочка, находившаяся в салоне авто, вылетевшего на "встречку", и два человека из "Гранты".