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19 мая 201920:29 Дмитрий Киселёв

Первый шаг Зеленского: россиян на инаугурацию не пригласили

На Украине наконец-то разрешилась интрига с датой официального вступления в должность избранного президента Владимира Зеленского. Верховная Рада, покапризничав, вдруг прямо-таки конституционным большинством проголосовала за 20 мая. Еще недавно депутаты были к этому категорически не готовы, поскольку опасались, что Зеленский этот состав парламента распустит.

Инаугурация 28 мая и позже гарантировала бы Верховную Раду от роспуска, поскольку по закону ее нельзя распустить менее чем за полгода до окончания срока полномочий. Парламентские выборы, напомним, в октябре. И вот такая нежданная самоотверженность. Кто-то связывает ее с возвращением на Украину олигарха Коломойского. Тому вполне по карману выплатить депутатам творческий гонорар, а собственно, так в Верховной Раде всегда и было принято, и купить нужное парламентское решение.

Но депутаты оказались все же не так просты. Фракция экс-премьера Яценюка "Народный фронт" официально объявила о выходе из коалиции большинства. Формально это означает, что наступает 30-дневный срок для формирования новой коалиции, а в этот период Раду тоже формально распускать нельзя. В лагере Зеленского такой ход назвали "жульничеством", поскольку нельзя выйти из того, чего нет. Коалиция ведь развалилась еще в 2016 году, после того как из большинства вышли три фракции — "Батьковщина" Юлии Тимошенко, "Радикальная партия" Олега Ляшко и "Самопомощь". С тех пор даже в ответ на запросы суда о том, существует ли коалиция большинства, спикер парламента Парубий просто не отвечал.

Президент Зеленский может по причине фактически двухлетнего отсутствия коалиции большинства в Верховной Раде распустить парламент. На него подадут в Верховный суд. Но в любом случае уже известно, что Верховный суд не может приостановить или отменить указ президента до окончания разбирательства по существу. А срок разбирательства — до 60 дней. И еще столько же — на апелляцию. Если дело будет проиграно, а за это время успеет избраться новый парламент, то на Украине появятся сразу две Верховных Рады. Что-то новенькое. Неплохой старт для Зеленского.

Интересно, что Коломойский не настаивает на роспуске Рады, считая, что договорится и с этими депутатами. Да и депутаты в отношении Зеленского вроде как сменили гнев на милость и шепчут, что готовы создать "зеленое" большинство. Могут, правда, и обмануть. Не случайно Зеленский уже написал характерный пост в Facebook: "Верховная Раду Украины — сокращенно ВРУ. "Вру" — их жизненный девиз".

В любом случае инаугурация — 20 мая Эра Порошенко бесславно заканчивается. Зеленскому остается тяжелейшее наследство — разграбленная и раздробленная страна, ждущая от нового лидера чудесных и быстрых перемен.

Среди приоритетов населения, если судить по опросам, то в первую очередь нужно отменить неприкосновенность депутатов и самого президента. За это высказались почти 54% украинцев. На втором месте по важности — прямые переговоры с Россией и неподконтрольными районами Донбасса. Эту тему первостепенной считают 41% опрошенных. Собственно, таков наказ.

Со стороны самого Зеленского все как-то пока нечленораздельно. Он написал, что вернет Крым Украине и таким образом спасет родину крымских татар от "оккупации". В самом Крыму местные татары попросили Зеленского не беспокоиться, не от чего их спасать, а сосредоточиться лучше на своих делах в Киеве.

Кстати, хорошим стартом в отношениях с Россией могло бы стать освобождение журналиста Кирилла Вышинского, который по абсурдному обвинению томится в украинской тюрьме вот уже как второй год. В годовщину ареста у посольства Украины в Москве прошла акция протеста под лозунгом: "Волю Кириллу Вышинскому!"

"Мы очень надеемся, что новый президент найдет в себе силы вырвать эту позорную страницу из истории современной Украины", — сказал Евгений Ревенко, депутат Госдумы, заместитель секретаря Генсовета "Единой России".

"Первым разумным и верным шагом сейчас является взять и отпустить Кирилла, потому что он сидит ни за что, за правду. Это месть за правду", — уверена Ольга Скабеева, ведущая программы "60 минут".

"Мы тебя ждем, ценим, любим, восхищаемся твоим мужеством каждый день . Знай и верь, что мы с тобой", — подчеркнул Андрей Медведев, заместитель директора ДИП "Вести", секретарь Союза журналистов России.

Что касается России, то никто в Москве не получил приглашения на инаугурацию. Собственно, вот он, первый шаг Зеленского в роли реального президента в наших отношениях. Так что без чрезмерных ожиданий. Подтвердили свое участие в этом событии главы пяти государств — Венгрии, Грузии и тройки прибалтийских "пони".

Текст: "Вести недели"

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