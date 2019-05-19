Каролина Плишкова выиграла теннисный турнир в Риме

В итальянском Риме завершились соревнования в женской сетке престижного теннисного турнира серии Masters. В воскресенье победу чемпионкой турнира стала чешка Каролина Плишкова, победившая в финале британку Йоханну Конту.

Встреча между соперницами завершилась по итогам двух партий. Плишкова взяла верх над 42 ракеткой мира Контой со счетом 6:3, 6:4. Общая продолжительность встречи составила 1 час 27 минут.

Для седьмого номера мирового рейтинга Плишковой эта победа стала 13-й под эгидой WTA в одиночном разряде. По итогам своих выступлений в текущем сезоне чешка после обновления рейтинга WTA поднимется на вторую строчку.