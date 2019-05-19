Взрыв в Каире: в автобусе было не менее 25 иностранцев

Среди пострадавших в результате взрыва рядом с туристическим автобусом в Каире — египтяне и туристы из ЮАР. Самодельное взрывное устройство сработало у строящегося Большого египетского музея рядом с пирамидами Гизы в тот момент, когда мимо проезжал туристический автобус.

В автобусе находились 25 граждан ЮАР, передает издание "Аль-Яум ас-Сабиа". Сам автобус получил незначительные повреждения, также от взрыва пострадал легковой автомобиль с четырьмя египтянами.

По последним данным, всего пострадали 17 человек — семеро туристов и 10 египтян, передает ТАСС. Основные травмы — порезы от осколков разбившегося стекла. Всем пострадавшим оказали первую помощь.

В конце декабря прошлого года в районе пирамид Гизы в Каире также произошел взрыв. Тогда подорвали автобус с туристами из Вьетнама, в результате 4 человека погибли и 12 пострадали. Власти Египта обвинили в случившемся радикальных исламистов и распорядились усилить охрану туристических объектов в Каире.