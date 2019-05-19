Новак прокомментировал ситуацию с нефтью

В понедельник начнется прокачка качественной нефти по нефтепроводу "Дружба" в Польшу. О большой работе с западными партнерами по исполнению "дорожной карты" рассказал в воскресенье глава Минэнерго РФ Александр Новак перед заседанием ОПЕК+ в Джидде.

"У нас идет нормализация отношений", - сказал министр.

По словам Новака, через несколько дней чистую нефть начнет получать и Словакия, пишет "Интерфакс".

Что касается работы Мониторингового комитета ОПЕК+, то, рассказал Новак, возможно увеличение добычи нефти странами-участницами соглашения, сообщает ТАСС.