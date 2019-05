Взрыв у автобуса в Каире: уточненные данные от посольства РФ

В числе пострадавших при взрыве рядом с туристическим автобусом в Каире граждан РФ нет, сообщило российское посольство в Египте.

"Россияне не пострадали. Наших граждан на борту этого автобуса не было", — цитирует сообщение дипмиссии РИА Новости.

ЧП произошло в воскресенье, 19 мая. Самодельное взрывное устройство сработало в тот момент, когда автобус с туристами проезжал мимо строящегося Большого египетского музея рядом с пирамидами Гизы.

Ранее сообщалось, что пострадали 17 человек, все они граждане Египта и из ЮАР. Всего в автобусе находились 25 южноафриканских туристов. Основные травмы — порезы от осколков разбившегося стекла. Всем пострадавшим оказали первую помощь.

Сам автобус получил незначительные повреждения, также от взрыва пострадал легковой автомобиль с четырьмя египтянами.

#UPDATE: First images of the aftermath of an explosion which targeted a tourist bus near #Cairo's Pyramids circulate on social media — security forces say at least 12 injured, but no initial reports of fatalitieshttps://t.co/eDdboLmKbS pic.twitter.com/l8l8l6xy0r