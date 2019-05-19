Мелани Браун потеряла зрение по неизвестной причине

Предстоящее турне воссоединившейся британской поп-группы Spice Girls оказалось под угрозой срыва из-за полной потери зрения у солистки коллектива — Мелани Браун (Mel B). В пятницу, 17 мая, водитель и ассистент доставили ее в одну из глазных клиник Лондона с жалобами на то, что певица ничего не видит.

Мелани перестала видеть правым глазом, при этом на левый глаз она ослепла много лет назад в результате неудачной лазерной операции, пишет The Sun. Врачи клиники, в которую она обратилась теперь, назначили ей очень быстрое и эффективное лечение, после чего зрение на здоровый глаз у певицы восстановилось.

Сообщается, что как только Mel B снова стала способна видеть, она покинула клинику, несмотря на рекомендации врачей, чтобы возобновить репетиции с группой. Она продолжит курс лечения и прием лекарств. Причина внезапной потери зрения пока не выявлена, но, возможно, связана с ее прошлыми проблемами со здоровьем.

Турне Spice Girls должно стартовать в пятницу, 24 мая, с концерта на стадионе "Кроук Парк" в ирландском Дублине.