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19 мая 201921:54 Алексей Петров

Разговор без ограничений: президент пообщался с журналистами и общественниками

16 мая в Сочи Владимир Путин принял участие в пленарном заседании медиафорума региональных СМИ "Правда и справедливость", организованного Общероссийским народным фронтом. В подобном формате встреча прошла уже в шестой раз. А на вопросы журналистов и блогеров со всей России президент в прямом эфире отвечал более двух с половиной часов. Говорили о разном, без ограничений в повестке дня. Понятно, что спросили и про конфликтную ситуацию в Екатеринбурге. Путин предложил очень демократичный выход.

Сам зал, где шло обсуждение, напоминал телестудию. Здесь и авторы репортажей, детально разобравшиеся в теме, и эксперты ОНФ, которые готовы предложить свои решения. Рядом — федеральные министры. Настроены на совместную работу.

"Это всегда те сигналы, на которые необходимо реагировать", — сказал Владимир Якушев, министр строительства и ЖКХ РФ.

Главе государства предлагают посмотреть телерепортажи из разных регионов, а также записи в видеоблогах.

Контроля со стороны одной только администрации школы не хватает. "Точно совершенно можно вывести контроль за детским питанием в школах на уровень муниципального руководства. "Отстегнуть" как бы контроль за питанием в школах от самой школы и повысить ответственность, это правда, над этим нужно подумать", — сказал Владимир Путин после просмотра одного из репортажей.

Журналисты и общественники внимательно следят за тем, какое жилье предоставляется воспитанникам детских домов. В Бурятии — настоящий скандал.

"Такие вроде бы коттеджи, дома. Все замечательно, ленточку перерезали. Но оказалось, что это все обман. Это было сделано для того, чтобы расселить в этих сараях бедных, несчастных воспитанников. И, наверное, украсть 200 миллионов рублей. Следственный комитет отреагировал на эту нашу тему. Возбуждено уголовное дело", — рассказал главе государства начальник службы выпуска правовых программ ДИП "Вести" Эдуард Петров.

Острая ситуация и в Иркутской области. В Тайшете дом для сирот, построенный три года назад, разваливается.

"Прямо со времени своего основания эта новостройка начала разрушаться, то есть постепенно она приходит в упадок. Там протекает крыша, падает штукатурка", — сказал Игорь Пиханов, корреспондент ГТРК "Иркутск".

"Формально возвели объект и не удосужились что-то изобразить. Нужно совершенствовать систему приемки. Что касается детей-сирот, почти 50% тех людей, которые достигли 18-летнего возраста, имеют право на получение жилья. Они до сих пор в очереди стоят. Видимо, нам нужно создавать отдельную программу", — отметил глава государства.

Отвечая на просьбу одного из участников медиафорума, Владимир Путин прокомментировал ситуацию вокруг строительства храма в Екатеринбурге. Несколько дней в городе продолжались акции протеста, в которых участвовали те, кто против строительства храма Святой Великомученицы Екатерины в сквере на Октябрьской площади.

"Если речь идет о жителях этого микрорайона, то, безусловно, нужно это мнение учесть. Храм должен объединять людей, а не разъединять. Поэтому с обеих сторон нужны какие-то шаги для того, чтобы решить этот вопрос в интересах всех людей, которые там реально проживают. Есть простой способ — провести опрос. И меньшинство должно подчиниться большинству. Вот в этом и состоит принцип демократии. Но при этом, безусловно, нужно учесть и мнение, и интересы этого меньшинства. Нужно не перетягивать канат и не ругаться друг с другом, а сесть и договориться. А городские власти, региональные должны заниматься именно этим — найти оптимальное для проживающих там людей решение", — считает Путин.

Сразу после слов президента местные власти согласились провести опрос. Строительство храма приостановлено.

"Мы видим ситуацию, что нужно предложить для обсуждения несколько площадок. В ходе наших встреч и консультаций уже были предложения по площадкам размещения. Нужно сейчас эти площадки сформулировать для обсуждения. И не только эти. Мы активно уже занимаемся сбором предложений, и городские власти активно включились в эту работу", — заверил Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области.

То, как именно проводить исследование, сейчас обсуждают социологи.

"Провести опрос несложно, методика разработана примерно 80 лет назад и используется буквально во всех странах мира. Что сложно? Договориться о вопросах, которые мы будем задавать, о вариантах ответов, которые мы будем предлагать с тем, чтобы результаты опроса были бы приняты и признаны и сторонниками строительства храма и его противниками. В этом главная сложность и главная задача. Надеюсь, мы ее решим", — подчеркнул гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров.

На форуме разговор зашел и о развитии системы здравоохранения. Сделать предстоит еще многое, отмечают в ОНФ, но есть и ощутимые результаты. Например, благодаря программе "Сельский доктор".

"Я вспоминаю с ужасом 90-е годы, последствия которых мы ощущаем до сих пор. Развал первичного звена. Но программа заработала. Она дает свои результаты. И поставленная сегодня задача — сделать так, чтобы в каждом населенном пункте, даже в о самом маленьком, человек мог получить помощь", — сказал Леонид Рошаль, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии .

"Действительно, мы программу "Сельский доктор" расширили и за счет поселков, и за счет малых городов . Там единственное, что нужно, — руководители регионов должны в свои программы развития, в свои бюджеты обязательно включать жилье для тех, кто приезжает на работу", — отметил Владимир Путин.

Один из важных нюансов — паллиативная помощь, крайне деликатная сфера. Закупки одного и того же оборудования для разных больниц не дают результат, отмечают специалисты, куда эффективнее адресные, индивидуальные программы, и они уже есть.

"Мне бы очень хотелось, чтобы наша работа не ушла в песок, чтобы федеральные деньги тратились именно на реализацию индивидуальных программ", — заявила Нюта Федермессер, член Центрального штаба ОНФ, руководитель Центра паллиативной помощи, учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам "Вера".

"Наверное, они работают более эффективно, чем просто всем сестрам по серьгам раздать. Да, я понимаю. Но и та сеть, которая создана в регионах, она тоже не должна остаться без финансирования. Поэтому здесь нужно найти оптимальный режим взаимодействия, так что мы обязательно посмотрим и попробуем это состыковать", — заверил президент.

Постепенно меняются многие российские города, в том числе на Севере. Еще недавно оттуда массово уезжали. Теперь — иная тенденция.

Победителями журналистского конкурса стали те, кто боролся против несправедливости и победил.

"Самое главное было, что ты изменил ситуацию. Здесь в основном все те, кто ситуацию в своих территориях поменяли. Они — герои в хорошем смысле, потому что их не все любят в регионах. Они — те, кто критикуют, кому больше всех нужно, они везде суют нос. Но мы такие и нужны", — считает Ольга Тимофеева, сопредседатель ОНФ, заместитель председателя Госдумы РФ.

И, судя по всему, взаимодействие региональной прессы и ОНФ должно стать еще более продуктивным.

Текст: "Вести недели"

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