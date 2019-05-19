На задержанном Египтом судне находятся граждане РФ, Украины и других стран

На борту задержанного у берегов Египта танкера Sea Shark находятся двое граждан России, крымские моряки. Кроме них, в состав экипажа из 31 человека входят 17 украинцев, один гражданин Азербайджана, 11 граждан Индии, Филиппин и Шри-Ланки.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на российское посольство в Каире, дипломаты работают с египетскими властями, добиваясь скорейшего освобождения россиян и возвращения их на родину.

Судно Sea Shark было задержано ВМС Египта 18 декабря 2018 года, после того как оно случайно вошло в территориальные воды Египта. За пересечение египетских вод экипажу предъявлен иск на 56 миллионов долларов, которые должен заплатить судовладелец. В настоящее время владелец танкера и его фрахтователь ведут с Египтом переговоры на этот счет.

Как сообщил координатор Международной федерации транспортных рабочих в РФ Сергей Фишов, ссылаясь на слова капитана судна, десять человек вскоре будут репатриированы, среди них один российский моряк. Второй россиянин останется на борту Sea Shark.

Изначально танкер, оператором которого является компания из Объединенных Арабских Эмиратов, шел под флагом Панамы, где зарегистрирован официальный судовладелец. В конце ноября прошлого года танкер остановился в порту Суэца, ожидая дальнейших указаний судовладельца. В это же время закончилась панамская регистрация, и была необходима смена флага. В ожидании каких-либо решений от компании судно легло в дрейф в Красном море, где к нему и подошел военный корабль египетских властей.

Как пояснил тогда один из членов экипажа, судно в целях безопасности случайно "на пару миль" зашло в территориальные воды Египта, чтобы не перекрывать движение других судов. На борту танкера находится сырая нефть.