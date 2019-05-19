Трефилов привел "Кубань" к бронзе чемпионата России в первом матче после операции

Российский тренер Евгений Трефилов провел первый матч в гандбольной "Кубани" впервые после того, как был выписан из больницы, где перенес операцию на сердце. Его подопечные одержали победу в матче за третье место и выиграли бронзу чемпионата России.

Гандболистки "Кубани" проводили вторую встречу Суперлиги против звенигородской "Звезды" и выиграли ее со счетом 28:26. Финальная серия турнира длится до двух побед, и так как ранее краснодарская команда победила "Звезду" на ее площадке (32:28), то завоевала бронзовые медали чемпионата России.

Напомним, что 19 февраля Трефилов перенес операцию после того, как у него были обнаружены проблемы с сердцем. 12 марта он был выписан из больницы, а 6 мая вернулся к работе, проведя первую тренировку в "Кубани".