Пляжный волейбол. Россиянки обыграли украинок и выиграли этап Мирового тура

В турецком Айдыне завершился этап Мирового тура по пляжному волейболу среди женских команд. Соревнование стало победным для российских волейболисток Марии Бочаровой и Марии Ворониной. В финале они обыграли соперниц из Украины.

В решающем поединке за победу в туре россиянки взяли верх над украинской парой Диана Лунина – Марина Самодай. По итогам трех сетов волейболистки из России выиграли со счетом 2:1 (21:17, 16:21, 16:14).

По ходу турнира в Турции Бочарова и Воронина потерпели только одно поражение – на групповой стадии они проиграли соотечественницам Ксении Дабиже и Дарье Рудых. Но те в итоге выбыли из борьбы за главный приз соревнования на стадии 1/4 финала.