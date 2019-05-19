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19 мая 201919:54

Порошенко рассказал о самом обидном

EPA

Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что самым обидным для него остается то, что он не смог установить мир в стране.

"Самым обидным для меня является то, что не удалось установить мир и восстановить территориальную целостность Украины", — заявил Порошенко в обращении к украинскому народу, которое опубликовано в воскресенье, 19 мая, на официальном сайте главы государства.

Украинский лидер заявил также, что не уходит из политики, чтобы не позволить свернуть с курса страны на членство в ЕС и НАТО.

"Меня, конечно, беспокоит то, что позитивные изменения там, где они есть, еще не стали необратимыми. Поэтому, уходя из офиса президента, не могу уйти из политики", — пояснил Порошенко.

По его мнению, он должен защитить то, что уже завоевано в государственном строительстве, а также не дать ни свернуть с курса на членство в Евросоюзе и НАТО, "ни втихаря спустить его на тормозах".

По предложению президента Украины Верховная рада в феврале приняла изменения в Конституцию, которыми закрепляется курс страны в ЕС и НАТО.

В том же обращении Порошенко пожелал своему преемнику Владимиру Зеленскому успехов на новом посту, а также Божьей помощи в работе.

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