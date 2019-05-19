Моряков с Sea Shark держат в курилках, им нужна медпомощь

Моряки с задержанного властями Египта судна Sea Shark просят помощи у Международной федерации транспортных рабочих (ITF). В их письме говорится о тяжелых условиях содержания — морякам запрещено находиться в своих каютах, их держат в тесных курилках — моряки вынуждены спать на полу, не дают пользоваться телефонами для связи с семьей, цитирует документ РИА Новости.

Танкер Sea Shark задержан военными Египта еще в декабре 2018 года из-за входа в территориальные воды Египта. За это правонарушение на судовладельца наложен штраф в 56 миллионов долларов, по его выплате до сих пор ведутся переговоры. Экипаж состоит из 31 человека, среди которых 17 украинцев, двое крымских моряков, а также граждане Индии, Филиппин, Шри-Ланки и Азербайджана. Судно находится на стоянке в Айн Сохне на побережье Суэцкого залива, но вскоре может быть перемещено в другой терминал.

Экипаж просит и медицинской помощи — часть моряков страдают от гипертонии и нуждаются в осмотре врача.