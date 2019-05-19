Россияне выиграли медальный зачет чемпионата Европы по самбо

Российские самбисты стали обладателями четырех золотых медалей в заключительный день чемпионата Европы, который проходил в испанском Хихоне (Испания). Сборная России одержала победу в общекомандном зачете турнира.

Золото в последний день соревнований завоевал Сергей Кирюхин (весовая категория до 82 килограммов). В боевом самбо высшую награду добыли Владимир Ламанов (до 52 кг), Альберт Шангараев (до 68 кг) и Роман Егоров (до 90 кг)​​​.

Кроме того, обладателями бронзовых медалей стали Андрей Волков (свыше 100 кг) и Тагир Тагиров (62 кг). Всего на чемпионате Европы российские самбисты завоевали 16 золотых, 4 серебряные и 2 бронзовые награды.