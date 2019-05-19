Надаль стал победителем турнира в Риме

Испанец Рафаэль Надаль взял верх над над сербом Новаком Джоковичем в финальном поединке турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов серии "Мастерс", который завершился в Риме. Призовой фонд соревнований составил 6 миллионов евро.

Испанский теннисист обыграл представителя Сербии в трех сетах со счетом 6:0, 4:6, 6:1. Отметим, что и в прошлом году Надаль был первым на турнире в Риме.

Испанец завоевал 34-й титул ATP в профессиональной карьере.