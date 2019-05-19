"Евровидение": победу Лоуренса аннулировать не будут

Европейский вещательный союз (ЕВС) не будет аннулировать победу представителя Нидерландов на прошедшем в Израиле международном песенном конкурсе "Евровидение-2019". Об этом заявил официальный представитель организации Дэвид Гудман.

Представитель Нидерландов Дункан Лоуренс одержал победу в Тель-Авиве с композицией Arcade по итогам голосования зрителей и профессионального жюри. Однако, как оказалось, он спел песню, которая уже исполнялась раньше, чем нарушил основное правило "Евровидения" — выступать с новыми песнями. Песня Arcade опубликована на YouTube в 2017 году.



По словам Дэвида Гудмана, в ЕВС знали, что песня Arcade была опубликована на YouTube в 2017 году. Однако, добавил он, опубликованный в 2017 году видеоролик "не дал Лоуренсу преимущества" в состязании. По этой причине песню и допустили к конкурсу, передает ТАСС.

Представитель ЕВС также пояснил, что публикация на YouTube не являлась официальным выпуском песни, и вплоть до начала "Евровидения-2019", когда об этом ролике стало широко известно, его посмотрели всего несколько сотен зрителей.

При этом правила "Евровидения" относительно коммерческого выпуска песни имеют целью препятствовать широкому распространению любой песни, так как это "могло бы создать несправедливые преимущества в конкурсе". В прошлом, напомнил Гудман, уже случалось, что песни выпускались, но не становились достоянием широкой публики до установленного правилами срока. Референтная группа "Евровидения" допускала такие песни к участию. Вердикт по Дункану Лоуренсу как раз и основывался на предыдущих решениях.

Представлявший Россию на "Евровидении-2019" Сергей Лазарев выступил в финале под пятым номером. По итогам голосования он стал третьим.