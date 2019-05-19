Стали известны все четвертьфиналисты группы А на чемпионате мира по хоккею

На чемпионате мира по хоккею с шайбой определились все участники четвертьфинальной стадии плей-офф в группе А. Ими стали сборные США, Финляндии, Канады и Германии. Словацкие хоккеисты, являющиеся хозяевами турнира, не сумели пробиться в четверку сильнейших.

Четвертьфиналисты группы А стали известны после матча шестого тура между американской и немецкой командами. Сборная США одержала победу со счетом 3:1. Шайбы в составе победителей забросили Джеймс ван Римсдайк, Дилан Ларкин и Джек Айкел. У проигравших голом отметился Фредерик Тиффельс.

После этой встречи у американцев стало 14 очков. У финнов – 13 баллов. Канадцы с немцами набрали по 12 очков. Сборная Словакии имеет в своем активе 9 баллов. Даже если в последнем туре словаки догонят немецких и канадских хоккеистов, по личным встречам они окажутся ниже соперников по группе.

В другом матче дня сборная Чехии разгромила австрийцев со счетом 8:0.