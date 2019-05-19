Россиянин Ларин завоевал золото чемпионата мира по тхэквондо

На чемпионате мира по тхэквондо, который проходит в Манчестере, россиянин Владислав Ларин завоевал золотую медаль в весовой категории до 87 кг. В финале он одержал победу над бразильцем Мартинсом Соаресом со счетом 19:9.

Обладателями бронзовых наград оказались хорват Иван Сапина и китаец Сун Чжаосян. Медаль Ларина стала четвертой и первой золотой для российской сборной на чемпионате мира.

Ранее на турнире Татьяна Кудашова завоевала серебро в весовой категории до 53 кг. Еще серебро и бронзу принесли национальной команде Георгий Попов (до 54 кг) и Алексей Денисенко (до 68 кг) соответственно.