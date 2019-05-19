Сирия: двое сирийских военных погибли в Идлибе

В Идлибской зоне деэскалации продолжаются обстрелы боевиков, за минувшие сутки там погибли двое военнослужащих сирийской армии, еще семеро получили ранения, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.

Выступая на брифинге вечером в воскресенье, 19 мая, он заявил, что в течение суток представители незаконных вооруженных формирований обстреливали ряд населенных пунктов провинции Идлиб, некоторые по несколько раз.

Как сообщалось ранее, военнослужащие сирийской армии прекратили огонь в зоне деэскалации Идлиб с 00:00 18 мая. Боевики же обстрелы продолжают.