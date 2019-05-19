Словенец Роглич стал первым на девятом этапе гонки "Джиро д'Италия"

Словенский велогонщик Примож Роглич, представляющий команду Jumbo-Visma, одержал победу на девятом этапе престижной шоссейной многодневной гонки "Джиро д'Италия". На дистанции 34,8 км он показал лучший результат дня – 51 минута 52 секунды.

На втором месте оказался бельгиец Виктор Кампернартс из Lotto Soudal (отставание 11 секунд). В тройку призеров также попал голландец Бауке Моллема из Trek Segafredo (+1 минута).

Среди россиян лучшим стал Ильнур Закарин, представляющий команду Katusha-Alpecin. Он занял 13-е место (+1.56). Павел Сиваков из Team Ineos стал 24-м (+2.47). Дмитрий Страхов (Katusha-Alpecin) приехал к финишу 94-м (+6.08), а Вячеслав Кузнецов (Katusha-Alpecin) – 153-м (+8.29).

В общем зачете лидирует итальянский велогонщик Валерио Конти из команды UAE Team Emirates (36:08.32). Второе место у Роглича (+1.50), третьим идет француз Нанс Петерс (AG2R La Mondiale; +2.21). Россиянин Закарин занимает 22-е место (+5.22).

Напомним, что многодневка "Джиро д'Италия"-2019 завершится 2 июня в Вероне.