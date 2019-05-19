Мигранты устроили сидячую забастовку в парижском аэропорту

Во Франции около 500 нелегальных мигрантов устроили сидячую забастовку в аэропорту Шарль-де-Голль, заблокировав работу второго терминала. Они протестуют против ужесточения политики властей, передает телеканал "Россия 24".

За последние несколько месяцев из Франции были депортированы несколько сотен нелегалов. Протестующие требуют встречи с генеральным директором авиакомпании Air France и премьер-министром страны. На месте сейчас много полиции, но пока обходится без столкновений.