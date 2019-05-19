На Шпицбергене погибли двое польских исследователей

В районе фьорда Хорнсунн на Шпицбергене найдены тела двух ученых из Польши. Это мужчина и женщина с польской научной станции Хорнсунн, где обычно работают 14 исследователей.

Они покинули станцию еще в пятницу, 17 мая, и должны были возвратиться к утру воскресенья, но не вернулись. Со станции на их поиски была отправлена команда. Сообщается, что исследователи погибли в лавиноопасном районе, передает РИА Новости.

Сигнал о трагедии поступил в администрацию губернатора Шпицбергена в воскресенье в 11:30 по местному времени (12:30 по Москве). После нескольких часов поисков тела погибших были найдены в труднодоступном районе у подножия горы Камкрона к востоку от станции. Ученые упали с высоты нескольких сотен метров.

В район трагедии отправлен вертолет с врачом и представителем полиции с целью установить причину гибели людей. Их тела доставлены в столицу архипелага Лонгьйир.