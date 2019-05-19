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Выборы на Украине 31 минута назад
19 мая 201922:53
Порошенко уволил Турчинова
Действующий президент Украины Петр Порошенко освободил Александра Турчинова от должности Секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны. Соответствующий указ опубликован в воскресенье, 19 мая, на официальном сайте главы государства.
По информации украинских СМИ, Турчинов собирался подать в отставку с поста секретаря СНБО и объявить об этом еще 17 мая, однако этого так и не произошло.
Между тем в этот день написал заявление об отставке глава МИД Украины Павел Климкин написал заявление об отставке. Свой поступок он объяснил намерением баллотироваться в Верховную раду.
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