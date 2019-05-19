Порошенко уволил Турчинова

Действующий президент Украины Петр Порошенко освободил Александра Турчинова от должности Секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны. Соответствующий указ опубликован в воскресенье, 19 мая, на официальном сайте главы государства.

По информации украинских СМИ, Турчинов собирался подать в отставку с поста секретаря СНБО и объявить об этом еще 17 мая, однако этого так и не произошло.

Между тем в этот день написал заявление об отставке глава МИД Украины Павел Климкин написал заявление об отставке. Свой поступок он объяснил намерением баллотироваться в Верховную раду.