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20 мая 201902:44 Руслан Слепцов

Новая битва в торговой войне США против КНР: прогнозы и последствия

Американская корпорация Google приостанавливает сотрудничество с китайской компанией Huawei. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники. И все это — на фоне недавнего указа властей США внести Huawei в черный список. Каковы возможные последствиях очередного витка торговой войны?

На первый взгляд последствия очень серьезные. Если Google и правда прекращает сотрудничество с Huawei, китайская компания потеряет доступ к обновлениям операционной системы Android, которой оснащены ее смартфоны, а также – к таким популярным сервисам, как магазин приложений Google Play и электронная почта Gmail. По сути – возможности смартфона будут очень сильно ограничены. По крайней мере, этого хотят американцы.

Однако не все так просто. Google не только может потерять компанию, которая входит в тройку крупнейших производителей смартфонов, но и получит колоссальный удар по репутации. Как можно доверять партнеру, который под давлением властей может отказаться от контрактов?

Решение корпорации Google связано с торговой войной, которую США ведут против Китая. Сначала Дональд Трамп подписал указ о введении режима чрезвычайного положения для киберзащиты от иностранных угроз. А потом министерство торговли США внесло компанию Huawei в черный список.

"У нас ссора с Китаем, потому что с нами обращались очень несправедливо в течение многих десятилетий. Каждый год мы теряли от 300 до 500 миллиардов долларов с Китаем. Мы не можем этого допустить. У нас сильная позиция", — комментирует ситуацию президент США Дональд Трамп.

Есть мнение, что угрозы со стороны Google — это один из элементов давления с целью добиться от Китая торговых уступок.

Впрочем, у Китая есть чем ответить. В МИДе Поднебесной пообещали защитить филиалы Huawei за рубежом. А сама компания заявила, что в этой ситуации больше потеряют Соединенные Штаты Америки. Им будет труднее развивать технологии 5G, лидером в которых сейчас как раз являются китайцы. И Европа, кстати, отказывается поддержать очередные санкции США.

Что касается возможных запретов корпорации Google, в Huawei еще в марте сказали: они создали свою собственную операционную систему, которую готовили с ноября 2018 года как раз на случай американских санкций. Впрочем, возможно, до столь радикальных мер дело не дойдет. Очередной раунд переговоров Вашингтона и Пекина должен пройти в июне.

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