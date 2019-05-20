Штаб Зеленского обещает "фишечки" на церемонии инаугурации

В Киеве все выходные готовились к инаугурации президента. У здания Верховной рады и Мариинского дворца прошла тренировка. Зеленский тщательно все отрепетировал.

Сегодня все начнется в 10 часов утра. Штаб нового президента обещает некие, как там выразились, "фишечки" в процессе церемонии. Какие именно — держат в строжайшей тайне.

Тем временем в прессе назвали возможную дату досрочных выборов в Верховную раду — 14 июля. Ранее в команде Зеленского заявили, что прорабатывают этот вопрос. Но окончательного решения пока нет, сообщает телеканал "Россия 24".