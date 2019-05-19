Сборная России взяла верх над швейцарскими хоккеистами на чемпионате мира

Сборная России одержала шестую победу подряд на чемпионате мира по хоккею с шайбой, который проходит в Словакии. На этот раз команда Ильи Воробьева взяла верх над швейцарскими хоккеистами. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу россиян.

Наша команда отличилась уже на четвертой минуте матча. Автором заброшенной шайбы стал Артем Анисимов, первым оказавшийся на добивании. Во втором периоде Никита Кучеров реализовал большинство, воспользовавшись блестящей передачей Никиты Гусева. Позже Кучеров оформил дубль, установив окончательный счет – 3:0 в пользу россиян.

Стоит отметить отличную игру вратаря сборной России Александра Георгиева. В своем втором матче на турнире он снова оставил ворота в неприкосновенности.

Последнюю встречу на групповом этапе команда Ильи Воробьева проведет 21 мая. Ее соперником станет сборная Швеции. В этой встрече решится судьба первого места в группе В. На данный момент российские хоккеисты лидируют в турнирной таблице, набрав 18 очков. У шведов 12 баллов при одной игре в запасе.

В другой встрече дня сборная Финляндии обыграла французов со счетом 3:0.