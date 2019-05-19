Йеменские хуситы планируют атаковать 300 военных и стратегических целей в Саудовской Аравии

Мятежное йеменское движение "Ансар Аллах" (хуситы) после атаки центрального нефтепровода в Саудовской Аравии планирует атаковать еще порядка 300 военных и стратегических целей на территории этой страны, а также соседних с ней Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом сообщило агентство SABA, подконтрольное хуситам.

Как уточнил источник в министерстве обороны Йемена, атака на центральный нефтепровод Саудовской Аравии стоит на первом месте в списке из 300 целей.

На этой неделе мятежники из йеменского движения "Ансар Аллах", поддерживаемые Ираном, в Йемене атаковали центральный нефтепровод королевства с помощью беспилотников. В результате атаки получили повреждения насосные станции, после чего подача нефти в трубопровод была приостановлена, напоминает РИА Новости. На прошлой неделе неизвестные взорвали два нефтяных танкера, принадлежащих Саудовской Аравии и находившихся у порта Фуджейра в территориальных водах ОАЭ.