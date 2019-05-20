Взрыв гранаты во время концерта в Колумбии: семь человек ранены

На северо-востоке Колумбии во время праздничного концерта прогремел взрыв гранаты. В результате ЧП пострадали не менее семи человек. Такие данные сообщает издание El Tiempo.

Как уточняется, взрыв раздался на рассвете в воскресенье, 19 мая, в городе Теорама (департамент Норте-де-Сантандер). Во время концерта в честь 207-летия муниципалитета неизвестные бросили гранату в толпу. В результате взрыва пятеро гражданских и двое военнослужащих получили ранения различной степени тяжести, передает ТАСС. Всех их доставили в ближайшие госпитали.

Начато расследование инцидента. Как отмечают местные власти, в регионе активно действуют повстанцы.