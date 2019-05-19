В Ростове-на-Дону в многоэтажке произошел пожар, пострадали 4 человека

В Ростове-на-Дону в многоэтажном доме произошел пожар. В результате ЧП пострадали четыре человека. О происшествии СМИ сообщил представитель ГУ МЧС России по региону.

Как уточняется, сообщение о пожаре в 10-этажном доме по адресу улица Волкова, дом 19 поступило на пульт в 21:40. Были спасены 10 человек, врачи оказали помощь четверым.

Всего из горящего здания были эвакуированы 70 человек, в том числе 15 детей. В 22:09 пожар удалось ликвидировать. Выгорело 15 квадратных метров в общем коридоре на 6 этаже, передает РИА Новости.

К настоящему времени все жильцы вернулись в свои квартиры.